Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, düzenlediği günlük basın toplantısında, çarşamba günü Brüksel’de, AB ve ABD'li yetkililerin uçuşlarda elektronik cihaz yasağı uygulanması iddiası hakkında yüksek seviye siyasi ve teknik görüşmelerde bulunacağını söyledi.

ABD'nin uyguladığı kabinde elektronik cihaz yasağının, Avrupa havaalanlarını da kapsayacak şekilde genişletileceği iddiası üzerine, Avrupa Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos’un cuma günü ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly ile görüştüklerini anımsatan Schinas, görüşmede AB’nin ABD’ye ortak ve koordine eylem çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Schinas, ABD’nin henüz AB ülkelerinden uçuşlarda elektronik cihaz yasağı uygulamasını duyurmadığına dikkati çekerek, görüşmelerde yeni riskler karşısında ortak yaklaşım ortaya koymak üzere değerlendirmede bulunulacağını vurguladı.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden doğrudan uçuşlarda kabin içine dizüstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

AB ülkelerindeki havalimanlarından ABD’ye her hafta 3 binin üzerinde uçuş düzenleniyor. Söz konusu yasağın Avrupa havayolu şirketlerini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.