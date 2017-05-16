Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Cenevre kentinde 6. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmelere katılacak muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM'nin bu turda daha pratik bir planı devreye sokmasını umduğunu söyledi.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi'nin (MYK) geçtiğimiz yıldan bu yana doğrudan görüşmeleri talep ettiğine değinen Hariri, şöyle konuştu:

"Görüşmeler ciddi olursa kısa sürede sonuca ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü BM'nin Cenevre'deki sürecinden geçer. Çünkü BM kararları geçiş süreci ve tam yetkili geçiş yönetimini belirliyor."

"Esed'in söylemlerini ciddiye almamak lazım"

Hariri, Beşşar Esed'in "Bizim için geçerli olan Astana görüşmeleridir. Cenevre görüşmeleri sadece medyaya yöneliktir." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Rejim bu görüşmelere böyle tavır koyamaz. Rejim Rusya'nın baskısından dolayı müzakerelere katılmak zorunda kalıyor. Esed'in söylemlerini ciddiye almamak lazım. Baskıyla bu görüşmelere katılıyorlar." dedi.

Suriye'de bütün bölgeleri içeren kapsamlı bir ateşkesten yana olduklarını vurgulayan Hariri, "Ateşkes olup siyasi çözüm olmazsa bu uzun vadede ülkenin bölünmesine yol açar." uyarısında bulundu.

Siyasi sürece olan bağlılıklarını göstermek üzere Cenevre'ye geldiklerini ifade eden Hariri, şunları kaydetti:

"Fakat, Beşşar Esed siyasi geçiş döneminden korkuyor. Siyasi geçiş dönemine taahhütte bulunmaktan korkuyor. Biz Özel Temsilcinin siyasi geçiş dönemiyle ilgili gündemine yapıcı olarak katkıda bulanacağız. Siyasi süreçte mesafe kaydedilmesinin anahtarı Esed ve terörizme yer olmayan özgür bir Suriye'dir."