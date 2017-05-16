Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), oy birliğiyle kabul edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin son derece istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı davranışlarının ve BMGK kararlarını alenen ihlal eden balistik füze denemelerinin son derece endişe verici olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore'nin 13 Mayıs'taki balistik füze denemesinin "şiddetle" kınandığı açıklamada, bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanabileceği uyarısına da yer verildi.

BMGK üyesi 15 ülkenin Kuzey Kore'ye yönelik tüm yaptırımları tam olarak uygulayacağı belirtilen açıklamada, diğer ülkelere de hızla ve ciddi bir biçimde yaptırımları devreye sokması çağrısı yapıldı.