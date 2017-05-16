Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi ABD Kongresinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakın bazı vekillerin öncülüğünde hazırlanan ve Türkiye aleyhinde ifadeler içeren mektup, 15 Temmuz darbe girişimini ve yaşattığı mağduriyetleri görmezden gelen yaklaşımıyla dikkati çekti.

ABD'de FETÖ'ye yakın bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Türkiye aleyhinde ifadeler içeren bir mektuba imza attı.

Kongre üyeleri Bill Johnson ile Bradley S. Schneider'ın öncülük ettiği ve 435 üyeli Mecliste 62 vekilin imzaladığı mektup, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimini, verilen şehitleri, gazileri ve bu süreçte yaşanan mağduriyetleri görmezden gelen yaklaşımıyla tepki çekti.

Sadece 13 imza toplanınca süre uzatıldı

Mektubun imzaya çıktığı ilk süreçte son tarih olarak belirlenen 12 Mayıs Cuma günü sadece 13 vekilin imzaladığı, yeterli desteği alamadığı için ilgili kişiler tarafından sürenin pazartesi gününe uzatıldığı ve ancak son saatlerde bazı vekillerin bunu imzaladığı belirtildi.

Mektupta, Türkiye'de FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleden duyulan rahatsızlık "dolaylı" olarak dile getirilerek, FETÖ bağlantılı medya kuruluşlarının kapatılması ve PYD/PKK ile ilgili birçok konuda Türkiye aleyhinde tezlere yer verildi.

Mektuba, aralarında FETÖ'ye yakınlığı kamuoyunca da bilinen Bradley S. Schneider, Bill Johnson ve Dana Rohrabacher gibi isimlerin imza attığı bildirildi.

FETÖ'nün ABD'deki en önemli kurumlarından Türk-Amerikan Birliğinin (TAA) daha önceki birçok etkinliğine katılan Illinois vekili Schneider ve FETÖ kurumlarının Türkiye'ye düzenlediği gezilerde yer alan Ohio vekili Johnson, mektubu hazırlayan iki isim olarak biliniyor.