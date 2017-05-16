Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımları siyasi amaçlı sansür olarak nitelendirdi. “Ukrayna kendi vatandaşlarını etkilemek için çeşitli önlemler alıyor, müzik ve edebiyatı yasaklayıp kendi halkına askeri güç kullanıyor” diyen Zaharova, yaptırımları Ukrayna halkına saygısızlık olarak değerlendirdi.

Bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Rus vatandaşları ve firmaları kapsayan yaptırımlar listesini genişletti. Yaptırımlar listesinde 468 firma ve bin 228 kişi bulunuyor. Yeni listeye bir çok milletvekilinin yanı sıra gazeteciler ve hakimler de eklendi. Ayrıca, yaptırımlar Vkntakte ve Odnoklassniki gibi Rus sosyal medya ağları ile Yandex ve Mail.ru adlı arama motorlarını da içeriyor.