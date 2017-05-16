Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de rejimin Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanı öldürüp cesetlerini saklamak için krematoryumda yakmasına ilişkin, "Esed'in krematoryumda toplu katliamları örtbas etme girişimi, 20. yüzyılın insanlığa karşı en büyük suçlarını anımsatıyor." ifadesini kullandı.

Haley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejimin sistematik bir şekilde ve vahşice kendi halkına karşı terör estirdiğini ifade etti.

Nikki Haley, "Esed'in krematoryumda toplu katliamları örtbas etme girişimi, 20. yüzyılın insanlığa karşı en büyük suçlarını anımsatıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Rusya'nın da bize katılma zamanı geldi"

Bu vahşetten Esed'in sorumlu olduğunu ancak Rusya ile İran'ın da bu barbarlığın ağır yükünü taşıdığını belirten Haley, bu iki ülkenin kaçırma, işkence, yargısız infaz, hava saldırıları, varil bombaları ve kimyasal silah saldırılarına yardım ettiğini savundu.

Bütün dünyanın Suriye rejiminin vahşetinin farkında olduğunu vurgulayan Haley, "Rusya'nın da bize katılma zamanı geldi." açıklamasında bulundu