Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen ve Sincar ilçesinde tanınan bir aileden gelen Ezidi terörist, AA muhabirine PKK saflarında kaldığında örgüt içerisinde gördüklerini ve karşılaştıklarını anlattı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014 tarihinde Sincar'daki Ezidilere saldırmasından sonra, meydana gelen güvenlik boşluğundan dolayı PKK'nın tuzağına düştüklerini belirten Ezidi terörist, örgütün askeri kamplarında iki yıl 4 ay boyunca aktif görev yaptığını itiraf etti.

Sincar'da PKK saflarında kaldığı süre boyunca örgütün gerçek yüzünü diğer Ezidiler gibi yavaş yavaş görmeye başladığını söyleyen eski PKK'lı terörist, örgütün Ezidileri kandırmak için DEAŞ ile savaşıyormuş imajı verdiğini söyledi.

PKK'nın Sincar'da DEAŞ ile gizli bir şekilde anlaştığı gerçeğini ortaya çıkaran Ezidi terörist, "PKK, Şengal (Sincar) ilçe sınırlarında bazı bölgeleri ele geçirmek için DEAŞ ile anlaştığını fark ettim. PKK, Ezidi Kürtleri tatmin etmek için, DEAŞ'ın bazı bölgelerden anlaşmalı bir şekilde geri çekilmesini istedi. Bu şekilde DEAŞ ile savaşıyor imajı vermeye çalıştı." dedi.

Peşmergelerle savaşma talimatı

"Şengal'de PKK'lıların DEAŞ ile görüşmesinin ortaya çıkmasından sonra Ezidilerin nasıl kandırıldığını anlamaya başladık." diyen Ezidi terörist, "Bunun üzerine PKK, Ezidilerin Peşmergelerle savaşması için talimat verdi. Ezidiler bunu reddedip silah bırakmaya başladı. Benimde ayrılma sebebim oldu." dedi.

PKK ve İranlı askerler arasında görüşme trafiği

Sincar'daki PKK militanları ve İran'ın askeri komutanları arasında çok güçlü ilişkilerinin olduğunu da itiraf eden Ezidi terörist, şunları söyledi:

"PKK sürekli bir şekilde İran ile olan ilişkilerini gizli tutmaya çalışıyordu. İranlı askeri yetkililer, Şengal'i ziyaret ederken, Ezidileri askeri kamplardan uzak tutmaya çalışıyordu. Sadece PKK'nın üst düzey yöneticileri İranlı askeri yetkililerle görüşüyordu."

Ezidi çocukların silah altına alınması

"Ezidi çocukların geleceği büyük bir tehlike altındadır. PKK, Ezidi çocukları Şengal'den alıp İran, Kandil ve Suriye'ye gönderiyor." diyen Ezidi terörist, "PKK saflarına kaldığım sürece gözlerimle gördüğüm bir başka rahatsız edici unsur ise, 8-9 yaşlarındaki Ezidi çocukların bile silah altına alınması ve eğitilmesiydi. PKK'nın tek amacı kan dökecek militan yetiştirmek. Ezidi çocukları bu esas üzerine eğitiyorlar."