Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin ve destekçisi yabancı terörist grupların kuşattığı Doğu Guta bölgesindeki Hammuriye ve Sakba beldelerine yönelik saldırılarda 6 sivilin hayatını kaybettiği, en az 30 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Doğu Guta'daki sivil savunma ekiplerinden Mahmut Adem, Esed rejiminin Hammuriye ve Sakba beldelerinde sivil yerleşim yerlerini füzelerle hedef aldığını aktardı.

Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 30 sivilin de yaralandığını belirten Adem, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasında endişe ettiklerini dile getirdi.

Yaralıların en yakın sağlık noktalarına götürüldüğünü kaydeden Adem, "Olay yerine giden sivil savunma ekipleri de füze saldırısına maruz kaldı ama çok şükür iyiler. 6'dan fazla füze saldırısı oldu." dedi.

Şam kırsalındaki sivil savunmanın internet üzerinden yayınladığı arama kurtarma görüntülerinde, rejimin füze saldırısında vurulan binaların yerle bir olarak enkaza dönüştüğü görülüyor.