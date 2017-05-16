Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta Musul kentinin batısının yüzde 89'unun terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı sözcüsü Yahya Resul, yaptığı basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin devam ettiğini belirterek, Musul'un batı yakasının yüzde 89'unun kurtarıldığını ifade etti.

Musul'un doğu yakasının tamamının güvenlik güçlerinin elinde olduğunu hatırlatan Resul, çatışmalar sırasında şu ana kadar 16 bin 467 DEAŞ militanının öldürüldüğünü aktardı.

Resul, ayrıca 679 patlayıcı yüklü araç ile DEAŞ'a bağlı 11 karargahın da imha edildiğini sözlerine ekledi.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te DEAŞ kontrolüne girmişti. Irak güçleri, Kasım 2016'da kentin doğusunu geri alırken, 19 Şubat'ta da Musul'un batısını kurtarma operasyonunu başlatmıştı.