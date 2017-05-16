Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Obama, ABD'nin suikast sonucu hayatını kaybeden 35. Başkanı John F. Kennedy'nin torunu Jack Schlossberg'e verdiği röportajda, "En çok politik cesaret gerektiren kararım, Suriye'de kimyasal silahların kullanıldığı kamuoyuna duyurulduktan sonra Suriye'yi bombalamamak ve kimyasal silahların ortadan kaldırılması için onlarla (Esed rejimi) görüşmekti." dedi.

Schlossberg'in "Şimdi, biliyoruz ki önemli miktarda kimyasal silah ülkede kalmış. Bu iyi bir çözüm değildi demek ki." yorumu üzerine Obama, "Ama şunu da biliyoruz ki, ülkede depolanan kimyasal silah stoğunun yüzde 99'u, bizler tek el ateş etmeden ülkeden çıkarıldı." diye konuştu.

"Askeri harekat yaptığınızda övülür, yapmayınca eleştirilirsiniz"

Obama sözlerini, "Bu kararı almak zordu. Çünkü bir başkan olarak şunu keşfettim ki, askeri harekat yaptığınızda övülür, yapmayınca eleştirilirsiniz." diye sürdürdü.

Eski Başkan Obama, "Bu kesin bir sonuç alınacak bir iş değildi ancak tek seferlik vuruşun siyasi çıkarından ziyade geniş ölçekli kimyasal silahların kullanılması ihtimalini bertaraf etmeyi denemenin bizim için çeşitli nedenlerle daha mantıklı olduğunu düşündüm." dedi.