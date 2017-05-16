Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sibsi, ülke genelindeki olağanüstü hali bugünden geçerli olmak üzere bir ay daha uzattı.

Öte yandan Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Rada Bukazzi de güvenlik durumunun giderek düzeldiğini ancak, emniyet ve askeri operasyonlar sebebiyle olağanüstü halin bir süre daha devam etmesi gerektiğini belirtti.

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hal son olarak 16 Şubat'ta üç aylığına uzatılmıştı.