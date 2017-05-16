Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Batı Kudüs'teki ofisinde düzenlenen kabul merasiminde güven mektubunu sunarak, "Bu makam (İsrail Büyükelçiliği) hayatım boyunca ulaştığım en büyük şereftir. İki büyük ülke arasındaki ilişkileri daha da ilerletmek ve geliştirmek için kararlılıkla çaba göstereceğim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e büyük önem verdiğini belirten Friedman, "Sizinle ve İsrail halkıyla çalışmak, ABD ile İsrail arasında kültür, eğitim, yüksek teknoloji, ticaret, sanayi ve doğal olarak da askeri ve stratejik iş birliği alanlarında ilişkileri daha da yakınlaştırmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

"Trump'ın ziyareti bizim için çok önemli"

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise "İsrail'in başkenti Kudüs'e hoş geldiniz" cümlesiyle konuşmasına başlayarak, "ABD'nin İsrail'in en büyük ve en önemli ortağı" olduğuna vurgu yaptı.

Rivlin, ABD Başkanı Trump'ın 22 Mayıs'ta İsrail'e düzenleyeceği ziyarete de değinerek, "Başkan Trump'ı İsrail'de görmeyi bekliyoruz. Ziyareti bizim için çok önemli, ABD ve İsrail arasında kırılmaz ortaklığın sembolü olacaktır. ABD'nin İsrail ve Filistin arasında güveni inşa etmesi için yeni yollar, yeni fikirler sunmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi Friedman, seçim kampanyası boyunca Trump'a İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etmesine ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına destek veren Friedman, İsrail ile çok yakın ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor.