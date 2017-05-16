Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Konseyi'ne bağlı Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), Sırbistan yönetimine Srebrenitsa katliamının soykırım olarak resmen tanınması ve sorumluların cezalandırılması çağrısı yaptı.

ECRI'nin Sırbistan'da insan haklarının ve demokrasinin işleyişine dair denetleme ve gözlemlere dayandırılan yıllık raporunda, Sırbistan'da nefret söylemi ve şiddete dayalı nefret suçlarının arttığı, toplumun bazı kesimlerine karşı ayrımcı ve ırkçı saldırıların devam ettiği belirtildi.

Raporda, Bosna Savaşı döneminde işlenen korkunç suçların cezasız kaldığı vurgulanarak, bu suçların sorumlusu yüksek rütbeli veya tanınmış kişilerin peşine düşülmediği ifade edildi.

Buna benzer ağır suçların cezasız kalışının, farklı topluluklara ait kişileri aynı suçların yeniden işlenebileceği korkusuyla yaşamaya zorladığına işaret edilen raporda, Srebrenitsa katliamına atfen, "Sırbistan yönetimi, savaş suçlarının takibi ve cezalandırılması için izlenecek stratejiyi etkin bir şekilde uygulamaya sokmalı, Srebrenitsa katliamının bir soykırım olduğunu açıkça tanımalıdır." denildi.

Raporda, Sırbistan yönetimine, ceza yasalarının, nefret söylemi, nefrete çağrı, şahıslara veya belli bir etnik gruba karşı ırkçı ve ayrımcı davranışlar, savaş suçları ve soykırım gibi maddeler eklenerek güncellenmesi ve ECRI'nin savunduğu standartlara uygun hale getirilmesi tavsiyeleri de yer alıyor.

ECRI'nin raporunda ayrıca Sırbistan parlamentosu ve hükümetinden, nefret söyleminde bulunanlar için yeni düzenlemelerin yapılarak, görevden uzaklaştırma dahil etkili cezaların uygulamaya sokulması istendi.

Srebrenitsa katliamıyla ilgili sekiz kişinin 2015'te yakalanması ve geçen yıl şubat ayında Sırp savaş suçları mahkemesinin ilk yargılamada 10 yıl hapis cezasına hükmetmesi, olumlu gelişmeler olarak değerlendirilen raporda, yine geçen yıl hükümet tarafından kabul edilen, savaş suçlarının yargılanması için ulusal stratejinin de memnuniyet verici olduğu belirtildi.

ECRI Başkanı Christian Ahlund da "siyasi liderlerin Srebrenitsa soykırımını resmen tanımaları" gerektiğini belirterek, böylece bölgede farklı etnik toplulukların benzer şekilde yeni nefret suçlarının işlenmesi kaygısından uzaklaşacağını savundu.