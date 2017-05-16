Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna cevap vererek, "Tam bir saçmalık. Bu saçmalıkla ilişkilendirilmek istemiyoruz. Burada teyit edilecek ya da yalanlanacak bir konu yok." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise iddiaların yer aldığı haberi "uydurma" olarak nitelendirerek, bu tür "hayali haberler yapan" Amerikan gazetelerinin okunmamasını tavsiye etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında terör örgütü DEAŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı ileri sürülmüştü.

Washington Post'un, eski ve görevdeki ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Lavrov ve Rus Büyükelçi'ye aktardığı bilginin, istihbarat paylaşımı anlaşması çerçevesinde ABD'nin bir ortağı tarafından sağlanmış olduğu iddia edilmişti.