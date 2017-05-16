Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, terör örgütü DEAŞ sonrası için yeni "Türkmen projesi" sunacaklarını belirtti.

Başkent Bağdat'ta AA muhabirine konuşan ITC Başkanı Salihi, Türkmen partiler olarak, Birleşmiş Milletler Irak Temsilciği nezdinde bugün gerçekleşen toplantıda birtakım kararlar aldıklarını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ sonrası için coğrafyayı korumak amacıyla "Türkmen projesi" sunacaklarını ifade eden Salihi, "Kerkük'ün özel statüye kavuşturulmasını istiyoruz." dedi.

Telafer ve Tuzhurmatu da masada

Türkmen siyasi partilerin DEAŞ sonrası Kerkük'ün yanı sıra Tuzhurmatu ve Telafer'in durumuyla ilgili de ortak tutum sergileyeceklerini kaydeden Salihi, "Türkmenler adına yeni bir adım atıyoruz. YPG ve PKK terör örgütlerinin varlığı olmadan Telafer'in vilayete dönüştürülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Türkmen lider sözlerini şöyle tamamladı:

"Tuzhurmatu'nun da PKK baskısından uzak, Türkmen dili ve kültürünün yaşatılabilmesi için vilayete dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konulardaki strateji ve yol haritamızı yarın ayrıca açıklayacağız. Meşru olan bu taleplerimizde tüm Türkmen partiler ittifak etti."