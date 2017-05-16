Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund ile Monaco arasında Almanya'da 11 Nisan’da oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde sarı-siyahlıların otobüsüne yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin yapılan soruşturmada, olayın arka planında terör olduğuna dair ipucunun bulunmadığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olay yerinde 3 notun bulunmasından dolayı Federal Savcılığın soruşturmayı üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının şüpheli olarak tutuklanan Sergej W. tarafından maddi çıkar elde etmek amacıyla düzenlendiğinin varsayıldığı kaydedildi. Bundan dolayı olayın devlet güvenliğine ilişkin özel bir durum teşkil etmemesi nedeniyle yasal olarak soruşturmanın Dortmund Savcılığına verilmesi gerektiği ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında, 11 Nisan'da oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, patlama sırasında İspanyol oyuncu Marc Bartra elinden ve kolundan yaralanmıştı.

Yapılan soruşturma kapsamında 28 yaşındaki Alman ve Rus vatandaşlığına sahip Sergej W. 21 Nisan'da tutuklanmış, saldırganın Borussia Dortmund Kulübünün hisselerini düşürerek büyük miktarda kar etmeyi amaçladığı belirtilmişti.