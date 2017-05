Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yemen misyonu direktörü Alexander Faite, kolera nedeniyle 124 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 bin şüpheli kolera vakası bulunduğunu açıkladı. Faite, bu şüpheli vakaların sulu diyare ile birlikte tespit edildiğini belirtti.

Sana’da birçok gözlemci, yağmur sularıyla çöplerin birbirine karışmasının direkt olarak diyare hastalığına neden olduğunu açıkladı. WHO, Sana’da 4 bin sulu diyare hastası bulunduğunu bildirdi. WHO Yemen temsilcisi doktor Nevio Zagaria, “ WHO, kolera vakasındaki artış nedeniyle acil alarma geçti” dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen’de insani yardım talebini karşılamak için bütçeyi iki katına çıkardığını ve diyare vakaları nedeniyle hastanelerdeki hasta sayısında ani artış yaşandığını belirtti.