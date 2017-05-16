Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Türk halkı son yıllarda ve dönemde korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Biz bu saldırıların mağdurlarına taziyelerimizi ve Türk milletine desteklerimizi sunuyoruz. Türkiye'ye PKK, DEAŞ gibi terör gruplarıyla mücadelede destek veriyor ve terör gruplarına güvenli alan bırakmama konusunda güvence veriyoruz." dedi.

Trump, "Türkiye ile ekonomik ve ticari bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Bunlar ilişkilerimizi iki ülkenin çıkarına olacak şekilde yeniden inşa edebileceğimiz alanlar." ifadelerini kullandı.

"Birlikte çalışmaya sabırsızlanıyorum"

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ortadoğu'da barışı ve güvenliği sağlamak, paylaştığımız tehlikelerle mücadele etmek ve tüm insanlarımız için haysiyetli bir gelecek yaşatmak için birlikte çalışmaya sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin Suriye'de kanı durdurma çabalarını takdir ediyoruz"

Suriye'de devam eden iç savaş hakkında konuşan Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin Suriye'deki dehşet verici katliamların durdurulması için verilen çabalara liderlik etmesini takdir ediyoruz. Suriye iç savaşı tüm dünyayı şoke ediyor. Bunu görmek için yapmanız gereken tek şey bugünkü gazetelerin ilk sayfalarına bakmak. Suriye'de şiddeti azaltabilecek ve barışçı çözüme imkan sağlayacak her türlü adımı destekliyoruz."