Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, Esed rejiminin, Suriye halkına yönelik süren saldırıları nedeniyle yeni yaptırım kararlarının alındığı bildirildi.

Yaptırım listesine alınan Suriye vatandaşlarının Ihab Mahluf, Iyad Mahluf, Muhammed Abbas, Samir Şakir Derviş ve Muhammed Bin-Muhammed Fris Quwaydır olduğu açıklandı. Ihab ve Iyad Mahluf'un Beşşar Esed'in ve milyarder iş adamı Rami Mahluf'un kuzenleri olduğu öğrenildi. ABD, Esed'in anne tarafından kuzeni olan Rami Mahluf'a 2008 yılından bu yana yaptırım uyguluyor.

"ABD Esed'e yardım edenleri hedef almaya devam edecek"

Ayrıca, Şam merkezli Al-Ajnihah ve Barly off-shore şirketleri, Cham İslami Bankası, El-bustan Derneği ile Suriye Bilgi Teknolojileri Şirketi, ABD'nin kara listesine eklendi. Açıklamada, El-bustan Derneğine Mahluf ailesinin kontrolünde olduğu için yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

OFAC Direktör Vekili John Smith, konuya ilişkin açıklamasında, "Suriye hükümetinin sivillere yönelik acımasız saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Suriye rejimi kendi vatandaşlarını karşı gaddar saldırılarını sürdürdükçe, ABD Hazine Bakanlığı, Esed'e yardım edenleri hedef almaya ve Suriye'deki çatışmaların sona ermesine yönelik diplomatik çabaları desteklemek için Esed rejimine yönelik siyasi baskıyı güçlendirmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.