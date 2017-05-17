Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Avrupa Komisyonu'nun, sığınmacıların Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında dağıtılmasını öngören kota mekanizmasında yer almayan ülkeler hakkında soruşturma başlatılacağı açıklamasına tepki gösterdi.

Szdylo, Varşova'da düzenlenen basın toplantısında, sığınmacıların AB üye ülkeleri arasında dağıtılmasını öngören kota sistemini kabul edilemez bulduğunu ve Polonya'nın halihazırda mülteci kabul etmesi gibi bir durumun olmadığını söyledi.

Sadece Polonya'nın değil aynı zamanda bazı üye ülkelerin de kota sistemine karşı çıktığını savunan Szydlo, "Hükümetim ne Polonya'ya ne de başka AB ülkelerine zorunlu kota dayatılmasını kabul etmeyecek. Biz kendi görüşümüzde kararlı bir şekilde duruyoruz. Göçle ilgili duruşumuz hakkında Vişegrad Grubu Ülkeleri de (Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) çalışmalar yaptı." ifadelerini kullandı.

Szydlo, sığınmacı kabul etmeyen ülkeler hakkında Avrupa Komisyonu'nun soruşturma başlatacağıyla ilgili olarak da "Avrupa Komisyonu hatalarından ders almıyor. Şu ana kadar Birliğin ağır krize sürüklenmesine, Brexit'e neden olan hatayı tekrarlıyor." dedi.

AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bugünkü oturumunda, AB üyeleri arasında şu ana kadar bir tane bile sığınmacı yerleştirmeyen ülkeler olduğuna dikkati çekmişti.

Avramopulos, "Dayanışma sadece birkaç üye ülkenin sorumluluğu olamaz. Ortak hedef, tüm üye ülkelerin sisteme orantılı ve adil bir şekilde katkı vermesi. Birçok üye ülkenin sisteme katkı vermesine rağmen maalesef 1-2 ülke bir kişi bile almadı. Bu ihlal anlamına geliyor. Eğer bir ay içinde ilerleme olmazsa Avrupa Komisyonu söz konusu ülkeler hakkında soruşturma başlatacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ayrıca komisyonun öğleden sonraki durum değerlendirmesinde bugüne kadar bir tane bile mülteci yerleştirmeyen üye ülkeler arasında Macaristan, Polonya ve Avusturya'nın isimleri zikredilmişti.