Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ ile devam eden çatışmalar yüzünden siviller evlerini terk ederek güvenli bölgelere kaçmaya devam ediyor.

DEAŞ'ın Irak'taki son "kalesi" Musul'un geri alınması için sona yaklaşılırken, güvenlik güçleri ve teröristlerin ateşi arasında kalan sivillerin kaçışı sürüyor.

Kentin batı yakasında DEAŞ üyeleriyle şiddetli çatışmaların çıktığı Er-Rifai ve 17 Temmuz mahallelerindeki siviller, buldukları ilk fırsatta yanlarına hafif eşyaları alarak ordu güçlerinin kontrolündeki mahallelere geçiyor.

Bölgeye giden AA ekibi, bazı sivillerin yalın ayakla kaçmaya çalıştığını gözlemledi.

Örgütün esareti altında yaklaşık 3 yıldır yaşam mücadelesi veren siviller, neden yalın ayakla kaçıyorsunuz sorusuna, "Bu işkenceden kurtulmak için kendimizi sokağa attık. Yanımıza araç alamadık çünkü savaş uçakları ya da DEAŞ'ın hedefi haline gelebiliriz." yanıtını verdi.

Kurtulduklarını ve güvenli bölgelere geçtiklerini hisseden sivillerin ilk yaptığı şey, DEAŞ tarafından kullanılması yasaklanan cep telefonuyla akraba ve yakınlarıyla konuşmak oldu.

DEAŞ'tan uzak, rahat bir şekilde telefonla konuşan savaş kurbanı siviller, yakınlarına artık kurtuldukları müjdesini verdi.

Çatışmalardan kurtulan bazı sivillerin, günlerce içemedikleri bir şişe su ve açlıklarını bastırmak için yardım noktalarına koşmaları dikkati çekti.

"Çatışan DEAŞ üyesi çok az"

Eşi ve çocuklarıyla güvenli bölgelere kaçmayı başaran Musullu Ömer, "Çatışan DEAŞ üyelerinin sayısı çok az. Geriye kalanların hepsi Iraklı ve içlerinde hemen hemen yabancı militan yok. Bu şekilde devam ederse kısa sürede her yer geri alınacak gibi." diye konuştu.

Irak Ortak Operasyonları Komutanlığı Sözcüsü Yahya Rasul, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Musul kent merkezinin yaklaşık yüzde 10'unun terör örgütü DEAŞ'ın elinde kaldığını belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Andrej Mahecic, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana yaklaşık 630 bin sivilin evini terk etmek zorunda kaldığını duyurmuştu.