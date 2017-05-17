Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, her iki günde bir kişinin kaza kurşunuyla vurulduğu bildirildi.

Folha de S. Paulo gazetesinde yer alan habere göre, Rio de Janeiro'da yılbaşından 10 Mayıs'a kadar her iki günde bir kişi kaza kurşunuyla hayatını kaybetti veya yaralandı.

Kaza kurşunuyla vurulan 66 kişiden 23'ünün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kurşunların hedefi olan kişilerin neredeyse hepsinin gecekondu mahallelerinde veya düşük gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerde yaşadığı aktarıldı.

Rio de Janeiro'da suç çeteleri arasında ay başında yaşanan çatışmalar cadde ve otoyolların kapanmasına neden olmuş, 9 otobüs ve 2 kamyonun yakılıp yağmalanmasıyla sonuçlanmıştı.

Brezilya Adalet Bakanı Osmar Serraglio, olayların ardından 4 Mayıs'ta kentte güvenliğin artırılması için silahlı kuvvetler ve federal otoban polisinden takviye güç gönderileceğini açıklamıştı.