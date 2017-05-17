ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu yere zorla girmek isteyen birinin tespit edilmesinin ardından Beyaz Saray'ın kapatıldığını duyurdu. Görgü tanıklara göre, Beyaz Saray'a zorla girmek isteyen kişi çitlerden atladı.
Beyaz Saray'da alarm! Kapılar kapatıldı
17.05.2017 - 00:22 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu yere zorla girmek isteyen birinin tespit edilmesinin ardından Beyaz Saray'ın kapatıldığını duyurdu.
Etiketler : beyaz saray,abd,trump,
474082 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/474082.aspx
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