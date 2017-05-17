Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Yemen'deki Operasyonlar Odası kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede 14 bin 64 kolera vakası tespit edildi. Salgın yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 186'ya çıktı.

Salgının, 4 bin 500 vakanın tespit edildiği ve hastalığın en çok etkili olduğu başkent Sana başta olmak üzere 14 vilayette görüldüğü kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) resmi internet sitesinde yayımlanan UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac'ın açıklamasında da ülkede 2,2 milyon çocuğun gıda sıkıntısı çektiğine işaret edilerek bu salgının yayılmasının çocuklar üzerinde büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca UNICEF'in, bu krize müdahalede DSÖ ve sağlık kurumlarıyla çalıştığı belirtildi.

DSÖ'den önceki gün yapılan açıklamada, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 124'e yükseldiği bildirilmişti.