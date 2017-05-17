Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore'nin 13 Mayıs'taki balistik füze denemesinin ardından BM Güvenlik Konseyi toplandı.

Konseydeki kapalı oturum öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Nikki Haley, Kuzey Kore'nin arka arkaya nükleer füze denemelerinin bütün ülkeler için gerçek bir tehdit haline geldiğini söyledi.

"YA KUZEY KORE YA DA BİZ"

Haley, "Nükleer füze denemelerini tamamen durdurması halinde ABD, Kuzey Kore ile görüşmeye hazır. Rusya'nın da Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerinden endişe duyması gerek...Ya Kuzey Kore'yi ya bizi desteklersiniz. Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere de yaptırırım uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'ye ekonomik, diplomatik ve siyasi baskı kurulması gerektiğini vurgulayan Haley, bu ülkeye güçlü bir ortak mesaj göndereceklerini ifade etti.

Haley, uluslararası toplumun aslında Kuzey Kore'ye yardım etmek istediğini ancak nükleer füze denemelerini sürdürürse bu ülkenin yapayalnız kalmaya devam edeceğini kaydetti.

"RUSYA BİR SEÇİM YAPMALI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Kuzey Kore'yi korkutmak yerine diyalog yollarını açık tutarak, krize barışçıl çözümler bulmalıyız." açıklamasına ilişkin de değerlendirme de bulunan Haley şöyle konuştu:

"(Kuzey Kore'yi korkutmaya son verelim) denmesi ilginç. Kuzey Kore'nin bizi korkutmasına ne demeli. Füze denemelerini Kuzey Kore yapıyor ve bütün uluslararası toplumu korkutuyor ve güç gösterisi yapıyor. Rusya yanılıyor ve Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerinden endişe duyması gerek. Rusya'nın Kuzey Kore'yi ya da uluslararası toplumu desteklemek konusunda seçim yapması gerek."

Haley, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar konusunda Çin ile çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Koro Bessho ise Kuzey Kore üzerinde baskı kurulması gerektiğini belirterek, "Değişimin Kuzey Kore'den gelmesi gerek, bizden değil." dedi.

Güney Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Cho Tae-yul ise Kuzey Kore'nin nükleer programının durdurulması konusunda zamanın azaldığına dikkati çekti.