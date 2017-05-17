Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Bölücü terör örgütü PKK ve Suriye’deki uzantısı YPG’nin çocukları kandırarak alçakça eylemlerinde nasıl kullandıkları güvenlik birimleri tarafından hazırlanan raporda anlatıldı. 2013-2016 yıllarında teslim olan terörist sayısının 1949 olduğu belirtilen raporda, bunların yüzde 61’inin 18 yaşından küçük olduğuna dikkat çekildi. Terör örgütüne 18 yaş altı katılımın toplam terörist sayısının yüzde 30’unu bulduğu belirtilen raporda, kandırılarak veya kaçırılarak kamplara götürülen çocukların ise toplamın yüzde 20’sini oluşturduğu ifade edildi.



CANLI KALKAN YAPIYORLAR

Raporda, PKK ve YPG’nin çocukları nasıl kullandığı da detaylarıyla anlatıldı. 15 yaşından küçük çocukların silah taşıma ve temizlemenin yanı sıra çatışmalarda kullandığı belirtildi. Kuzey Irak’ta bazı ilkokulları cephanelik ve askeri barınak olarak kullanan PKK’nın çocukları buralarda kalkan yaptığı da raporda yer aldı. Örgütün çocukları ayrıca, kundaklama, keşif ve istihbarat çalışması gibi eylemlerde kullandığı vurgulanan raporda, YPG’nin ise 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını bile eylemlerde kullanmak için kaçırdığı ifade edildi. PKK/PYD’nin birçok durumda çatışmalarda çocukları ön saflarda iterek canlı kalkan olarak kullandıkları belirtilen raporda, Suriye’de yaşları 14-17 arasında değişen çocukların silahlandırılması ve çatışmalara sokulmasının normal karşılandığı da bildirildi. Raporda, PKK yöneticilerinin de örgütün terör kamplarına alınan bir kısmı 12 yaşından dahi küçük çocuklara cinsel istismarda bulundukları bildirildi. PKK’nın ayrıca, kentlerde 13-18 yaş arası çocuklara uyuşturucu sattırdığı da raporda yer aldı.



UYUŞTURUCUDAN 1,7 MİLYAR $

Raporda ayrıca, PKK’nın dünya uyuşturucu ticaretinin en büyük aktörlerinden birisi olduğunun altı çizildi. PKK’nın, uyuşturucudan gelir sağladığı rakam 90’lı yıllarda 200-500 milyon dolar iken, 2015 yılında 1.7 milyar dolar olduğu belirtildi. Uyuşturucudan elde edilen gelirin PKK’nın Avrupa’daki yayın organlarının finansmanı ve silah tedarikinin sağlanmasında kullanıldığı ifade edilen raporda, PKK’nın Avrupa sokaklarındaki uyuşturucu trafiğinin yüzde 80’inin en az bir aşamasında (üretim, dağıtım, pazarlama) rol aldığı da aktarıldı.