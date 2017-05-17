Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ’ın 2014’te Sincar’daki Ezidilere saldırmasından sonra PKK’nın tuzağına düştüklerini belirten adını açıklamayan Ezidi militan “Örgütte bulunduğum sırasında gerçek yüzlerini görmeye başladım. Ezidileri kandırmak için DEAŞ ile savaşıyormuş gibi gözüktü. Sincar’da bazı bölgeleri ele geçirmek için DEAŞ ile anlaştı. PKK, DEAŞ’ın bazı bölgelerden anlaşmalı bir şekilde geri çekilmesini istedi. Bu şekilde DEAŞ ile savaşıyor imajı vermeye çalıştı” dedi. DEAŞ militanlarının birkaç defa PKK’lıların kıyafetiyle Sincar’daki kamplara geldiğini belirten Ezidi militanı, “Bundan sonra Ezidilerin kandırıldığını anlamaya başladık. PKK, Ezidilerin Peşmergelerle savaşması için talimat verdi. Ezidiler bunu reddedip silah bırakmaya başladı. Ben de bu sebeple ayrıldım” dedi. Ezidi militanı, İran’dan gelen askeri komutanların da sık sık PKK’nın kamplarını ziyaret ettiğini belirtti.