Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki basın toplantısını, CNN, BBC ve Al Jazeera gibi dünyanın en büyük haber kanalları canlı yayınladı.

Yüz yüze gerçekleşen ilk görüşme dünya basınında ses getirdi, New York Times'tan The Guardian'a birçok gazete liderlerin açıklamalarını sayfalarına taşıdı.

Amerikan New York Times gazetesi, "Yüksek tansiyon bir kenara, Trump terörle mücadelede Erdoğan'ı müttefik olarak övdü" başlığını kullandı.

Washington Post gazetesi, ABD'nin YPG'ye silah vermesine rağmen iplerin kopmadığını ve Trump'ın Türkiye liderini göklere çıkardığını duyurdu.

Los Angeles Times gazetesi, Trump ve Erdoğan'ın keskin anlaşmazlıklara rağmen yeni dönemi birlikte övdüklerini okurlarına aktardı.

America'nın Sesi internet sitesi Trump’ın “Türkiye ile ilişkilerimiz bozulamaz” sözlerini öne çıkardı . Haberde "Trump, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerden övgüyle bahsetti, 'Kore'de birlikte savaştık. Şimdi de teröre karşı birlikte savaşıyoruz' dediği aktarıldı.

CNN International, ‘Trump’tan Erdoğan’a sıcak karşılama’ başlığını kullandı. CNN’in haberinde "Önceden Türkiye ABD arasındaki gergin ilişkiye karşı Trump'tan Erdoğan'a sıcak bir hoş geldin" ifadesi kullanıldı.

ABC News, "İpler kopmadı. İki liderden yeniden işbirliği kararı" dedi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, YPG-ABD ittifakını asla kabul etmeyecektir" sözlerini öne çıkardı.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, görüşmeyle ilgili Donald Trump’ın 'Türkiye ile ikili ilişkilerin muazzam olduğunu ve gelecekte daha da gelişeceğini' söylediğini belirtti.

Yunan Kathimerini gazetesi, Ankara ve Washington’ın Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmak isteyen terör örgütleriyle mücadele taahhüdünde bulunduğunu yazdı.