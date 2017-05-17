Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Frankfurt havalimanında 5 Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğu bildirildi.Federal Polis tarafından yapılan açıklamada, biri kadın 5 Türk vatandaşının cuma günü Frankfurt havalimanında Almanya’ya iltica talebinde bulunduğu ifade edildi.Açıklamada bu kişilerin Yunanistan’dan üzerinden Almanya’ya geldiği belirtilirken asker olup olmadıklarına ilişkin bilgi verilmedi.Alman medyasında yer alan haberlerde iltica talebinde bulunanların ikisinin general rütbesinde olduğu iddia edilerek, bunların FETÖ'nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine karıştığı belirtildi.Söz konusu kişilerin Giessen kentindeki Federal Göç ve Mülteciler Dairesine bağlı ilk kabul merkezine götürüldüğü açıklandı.