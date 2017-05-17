Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) kararıyla yapılan genel grevde, kamu ve özel sektör, mecliste yarın yapılacak oylama öncesi bugün iş bıraktı.





PAME tarafından yapılan açıklamada, Syriza'nın politikalarının asgari ücrete saldırdığı, işçilerin ücretlerini yok ettiği belirtildi.





HAYATIMIZIN YOK EDİLMESİNE SON VERMELİYİZ

Çağrıda "Hep birlikte, işçiler, işsizler, serbest çalışanlar, bilim insanları, küçük çiftçiler, hayatımızın yok edilmesine son vermeliyiz." denildi.





HAYAT DURDU, ÇATIŞMA ÇIKTI

Grev dalgası nedeniyle polis ile göstericiler arasında çatışma yaşanırken, havaalanlarında, limanlarda, hastanelerde, bankalarda ve kamu sektöründe bugün hizmet verilmiyor.







