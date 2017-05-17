Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Komutanı Oday Abdul Wahab al-Saadi, bu sabah ve dün gece gerçekleştirilen saldırılarda 10 Irak askerinin öldüğünü açıkladı. Saadi, “Bir intihar bombacısı bu sabah Musul’un kuzeybatısındaki Rifai kentinde, terörle mücadele kuvvetlerine saldırarak 3 askeri öldürdü. İki intihar bombacısı ise Musul’un Al-Aribi bölgesinde dün gece eş zamanlı iki bombalı araçla saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda ise 4 polis ve 3 askerin öldüğü açıkladı.



Öte yandan, Musul’un batısındaki Zanjili bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve devlet meclisini hedef alan hava saldırısı sonucu ise 9 kadın, 3 çocuk ve 13 erkeğin aralarında bulunduğu 25 kişi öldü ve 64’den fazla kişi yaralandı. Hava saldırısını ise henüz üstlenen olmadı.