Irak Komutanı Oday Abdul Wahab al-Saadi, bu sabah ve dün gece gerçekleştirilen saldırılarda 10 Irak askerinin öldüğünü açıkladı. Saadi, “Bir intihar bombacısı bu sabah Musul’un kuzeybatısındaki Rifai kentinde, terörle mücadele kuvvetlerine saldırarak 3 askeri öldürdü. İki intihar bombacısı ise Musul’un Al-Aribi bölgesinde dün gece eş zamanlı iki bombalı araçla saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda ise 4 polis ve 3 askerin öldüğü açıkladı.
Öte yandan, Musul’un batısındaki Zanjili bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve devlet meclisini hedef alan hava saldırısı sonucu ise 9 kadın, 3 çocuk ve 13 erkeğin aralarında bulunduğu 25 kişi öldü ve 64’den fazla kişi yaralandı. Hava saldırısını ise henüz üstlenen olmadı.
Musul'da intihar ve hava saldırıları: 35 ölü, 64 yaralı
17.05.2017 - 17:51 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Musul'da bugün gerçekleştirilen hava saldırısında 25 sivil hayatını kaybederken, 64 kişi yaralandı. Ayrıca Musul’da DEAŞ tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısında 10 Irak askeri öldü.
Irak Komutanı Oday Abdul Wahab al-Saadi, bu sabah ve dün gece gerçekleştirilen saldırılarda 10 Irak askerinin öldüğünü açıkladı. Saadi, “Bir intihar bombacısı bu sabah Musul’un kuzeybatısındaki Rifai kentinde, terörle mücadele kuvvetlerine saldırarak 3 askeri öldürdü. İki intihar bombacısı ise Musul’un Al-Aribi bölgesinde dün gece eş zamanlı iki bombalı araçla saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda ise 4 polis ve 3 askerin öldüğü açıkladı.
Etiketler : musul,
474314 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/474314.aspx
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