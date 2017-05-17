Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Sivil Havacılık İdaresinin dronelara ilişkin yayımladığı düzenlemeye göre, söz konusu ağırlıktan fazla gelmesine rağmen sahiplerinin gerçek ismiyle kaydı yaptırılmayan dronelar ülke halk güvenliğine tehdit oluşturuyor.

Dronelara yönelik ulusal kayıt sisteminin oluşturulduğu belirtilen düzenlemede, bu şekilde toplanan bilgilerle veri bankası oluşturulacağı bildirildi. Ayrıca, kayıt sistemi ile drone pazarının düzenlenmesi ve hava alanlarında uçuş güvenliğinin de sağlanması amaçlanıyor.

Drone sahiplerin kayıtlarını 1 Haziran'dan önce yaptırması gerekiyor.

İzinsiz girdiği havalimanlarında uçak ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan dronelar, ülkede uçuşların ertelenmesine veya iptal edilmesine neden olabiliyor.

Çongçing Ciangbey Uluslararası Havalimanı'na geçen pazar droneların izinsiz sokulması nedeniyle çok sayıda uçuş ya iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Bundan dolayı 6 bin yolcu mağdur olmuştu.

Nisan ayında ise Çıngdu Uluslararası Havalimanı'na droneların izinsiz sokulmasından dolayı 10 bin yolcunun mağdur olmasına yol açan uçuş iptal ve rötarları yaşanmıştı.