Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan sivil ve askeri muhaliflerin bulunduğu 10. kafile, İdlib'in Maaret Masrin ilçesindeki barınma merkezlerine yerleştirildi.

İdilb'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, kafiledeki 2 bin 700 kişi, muhaliflerin kontrolündeki Maaret Masrin'in kuzeyindeki Saed barınma merkezinde kalacakları yerlere dağıtıldı.

65 otobüslük kafilede, 80 bebek ile babası vefat eden çocuklar ve annelerinden oluşan 10 aile yer almıştı.

Semt tamamen rejim güçlerine teslim edilecek

Toplamda 520 ailenin yer aldığı tahliye konvoyuna, rejim Kızılayına ait ambulanslar ve sivillerin eşyalarını taşıyan 8 tır eşlik etmişti.

Rejim ve muhalifler arasında 13 Mart'ta imzalanan anlaşma gereğince, Vaer'den mart ayında başlayan tahliyeler kapsamında daha önce 9 konvoy çıkmıştı.

Kafilelerden 2'si İdlib ilindeki barınma merkezlerine, 7 kafile ise Halep'in Cerablus ilçesinde kurulan kamplara yerleştirilmişti.

Bu hafta içinde Vaer'den son kafilenin çıkması bekleniyor. Böylece semt tamamen rejim güçlerine teslim edilecek.