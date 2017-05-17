Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, artan itibarıyla paralel şekilde New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun hizmet ofislerinin yanı sıra, konferans, sergi salonları ve oditoryumun yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın hayata geçirilmesi için çalışmalara başlıyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapan ve Türk vatandaşlarının ABD'de en yoğun bulundukları New York kentinde Türkiye'nin artan itibarıyla uyumlu, çok amaçlı "Yeni Türkevi Projesi"nin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, Yeni Türkevi Binası yapım sözleşmesinin dün New York'ta imzalandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"New York şehrinin en mutena bölgesinde yer alan BM Genel Merkezi'nin hemen karşısındaki mevcut Türkevi Binası'nın yıkılarak yerine 35 katlı bir gökdelen inşa edilmesi projesinin 2021 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Yeni Türkevi Binası'nda BM Daimi Temsilciliğimiz ve New York Başkonsolosluğumuz hizmet ofislerinin yanı sıra, konferans, sergi salonları ve oditoryum yer alacaktır.

Yeni Türkevi, New York'taki temsilciliklerimizin faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürmesine yardımcı olacak, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artıracak, ülkemizin tanıtımına ve itibarına katkıda bulunacaktır."