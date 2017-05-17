Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin daha etkili olması için reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap etti. AP Başkanı Antonio Tajani'nin göreve gelen ilk Avrupalı olarak tanıttığı ve kürsüye çağırdığı Guterres, "Vatandaşlarımız uluslararası arenada daha görünür ve güçlü bir Avrupa beklentisi içerisinde." dedi.

Daha önce 3 dönem Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi olarak görev yaptığını belirten BM Genel Sekreteri, AP, AKPM gibi parlamentoların çok uluslu çalışmalarla dünya barışına katkı sağladığını kaydetti.

Guterres, "Dünyada yeni çatışmaların artması durumu söz konusu. Çatışmaların türü değişiyor. İç ve dış çatışmalar, uluslararası çatışmalar. Yeni terör tehditlerinden bahsedebiliriz artık. Afganistan, Mali, Kongo, Irak, Suriye gibi bölgelerdeki çatışmalar birbirlerinden bağımsız değil. Dünya çapında bir tehdit ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Göç ve sığınmacı krizine de değinen Guterres, savaş ve çatışmalardan kaçan insanların yaşam hakkına ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Göç bir tercih olmalı, zorunluluk değil. Bu göçmen anlaşmasının başarılı olması için AB, müzakerelerin merkezinde olmalı." dedi.

Uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu sınavları başarıyla geçebilmesi için çok uluslu kuruluşların iş birliğine ve çabaların artması gerektiğine vurgu yapan Guterres, "BM’nin daha etkili olması için reforma ihtiyacı var. BM’nin reformu başlıca konudur. Üye ülkelerin halklarının güvenini kazanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ortak basın toplantısı

BM Genel Sekreteri Guterres ve AP Başkanı Tajani, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Guterres, "BM’yi daha iyi desteklemek açısından birleşmiş ve güçlü bir Avrupa çağrısı yapıyorum." dedi. Genel Sekreter, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili bir soruya, "Taraflardan yeni müzakere veya toplantı tavrı söz konusu olursa yeniden bir araya gelebiliriz." cevabını verdi.

AB tarafından 2015’te 160 bin sığınmacının üye ülkeler arasında paylaşımı kararının alındığı dönemde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürüttüğünü hatırlatan Guterres, Lübnan’ın nüfusunun üçte biri oranında sığınmacı kabul ettiğini belirtti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB’nin sığınmacı kabulünde daha cömert olması gerektiğinin altını çizdi.

Tajani ise Almanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerin siyasi güçlükler ve risklerle karşı karşıya olmalarına rağmen sığınmacılara kapılarını açtıklarını, bu yaklaşımı tüm AB ülkelerinin de göstermesini beklediklerini söyledi.