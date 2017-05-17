Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sotheby's müzayede evi, İsviçre'de düzenlenen açık artırmada, "Apollo Mavi" ve "Artemis Pembe" elmas küpelerin yaklaşık 51 milyon dolara satıldığını açıkladı.

Açıklamada, 50 ila 70 milyon dolara alıcı bulması beklenen elmas küpelerin rekor fiyata satıldığı belirtildi.

14,54 karatlık "Apollo Mavi"nin vergiler hariç 37,5, 16 karatlık "Artemis Pembe"nin de 13,5 milyon dolardan yüksek bir rakama satıldığı kaydedildi.

Küpelerin yeni sahibi hakkında açıklama yapılmazken, alıcının mavi elmas küpeye "Hazan Yaprakları Anısı" ve pembe elmas küpeye de "Hazan Yaprakları Rüyası" adını verdiği öğrenildi.

Müzayedede 150 milyon dolardan fazla değer biçilen yaklaşık 400 parça mücevherin satışa sunulduğu ifade edildi.

Nadir çıkarılan renkli elmaslar milyonlarca dolara alıcı buluyor

Dünyanın en büyük pembe elması, 59,6 karatlık oval "Pembe Yıldız" geçen ay Hong Kong'da yapılan açık artırmada 71,2 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Geçen yıl Christie's Müzayede Evi tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde açık artırmaya çıkarılan 14,62 karatlık Oppenheimer mavi elması, 57,5 milyon dolara alıcı bulmuş ve dünyanın en pahalı yüzüğü olmuştu.

12,03 karatlık Mavi Ay elması da 2015'te 48,4 milyon dolara Hong Konglu milyarder Joseph Lau'ya satıldı. Lau, daha önce de 16,08 karatlık "Tatlı Josephine" adlı pembe elmasa 28,7 milyon dolar ödemişti.

Şimdiye kadar bulunan en büyük turuncu elmas ise 2013'te 35 milyon dolara alıcı bulmuştu. "Turuncu" adı verilen elmas, 14,82 karattı.