Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wisconsin Acil Harekat Merkezinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan kasırga sonucu Chetek şehri yakınlarındaki karavan parkında 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kasırgada 25 kişinin de yaralandığı belirtilirken, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Barron bölgesinden Şerif Chris Fitzgerald, KMSP-TV'ye yaptığı açıklamada, karavan evlerin bulunduğu parkın enkaza döndüğünü belirtti.

Fitzgerald, "Şimdiye kadar en az 1 kaybımız var ve hala aramaya devam ediyoruz." dedi.

WCCO-TV and KARE-TV 'den alınan helikopter görüntüleri, kasırganın sebep olduğu hasarı ve enkazı gözler önüne serdi.

Oklahoma’nın Elk City bölgesinde etkili olan kasırgada da bir kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye yetkilisi Danny Ringer, yaptığı açıklamada, 1 kişinin öldüğü kasırgada 40 evin hasar gördüğünü, yaklaşık 70 evin de kullanılamaz hale geldiğini belirtti.