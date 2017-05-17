Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Şam merkezli, rejimin resmi televizyon kanallarından "El Ekbariye"nin muhabiri Ruba el Hiceli'nin BM'ye girişi, dün muhaliflerin müzakere heyetine hakaret etmesi üzerine yasaklandı.

Hiceli, bugün giriş yapmak istediği BM ofisine alınmadı.

Nasır el-Hariri başkanlığındaki Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) üyeleri, dün, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmek üzere BM'ye geldiğinde, Hiceli, basın mensuplarının önünde heyete hakaret etmişti.

Heyet, Mistura ile görüşmeye geçtiği sırada, BM yetkilileri Hiceli'nin akreditasyon kartına el koymuş, muhabiri, polis eşliğinde BM'den çıkarmıştı.

Hiceli'nin Beşşar Esed ile defalarca röportaj yaptığı biliniyor.