Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’den gelen çok gizli bilgileri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a vererek dünya çapında bir sarsıntıya yol açan ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de eski FBI Başkanı James Comey’in notlarıyla manşetlerde. Trump’ın kovduğu Comey’nin notlarını New York Times, Daily News ve New York Post gazeteleri manşetten verdi. Notlarda en dikkat çeken detay, ABD başkanının, istifasını istemek zorunda kaldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında açılan soruşturmanın kapatılmasını istemesi. Göreve başlamadan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kilysak’la iki kere görüşen Flynn, bu buluşmaları Trump yönetiminden saklayınca şubat ayında koltuğunu kaybetmişti. FBI Başkanı Comey de söz konusu notları şubat ayında almış. Habere göre, Beyaz Saray’daki bir toplantının ardından Comey’e talebini ileten Trump “O (Flynn) iyi biri. Bunu bırakabileceğinizi umuyorum” dedi. Comey ABD Başkanı’nın “Flynn iyi bir adam” sözüne cevaben “Katılıyorum, iyi bir adam” diyerek cevap verdi. Haberin yayımlanmasının hemen ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi ve Trump’ın soruşturmanın kapatılmasını istemediği vurgulandı. FBI Başkanı’nı kovan Trump, birkaç gün sonra attığı Twitter mesajlarıyla Comey’i medyaya belge sızdırmaması için uyarmıştı. Üstü örtülü tehdit içeren mesajda, “James Comey basına bilgi vermeden önce, dua etsin de kayda alınmış konuşmalarımız olmasın” yazıyordu.



AZLEDİLME DİLLENDİRİLİYOR

Bu arada aralarında Angus King gibi bağımsız senatörlerin de bulunduğu çevrelerce ‘görevden azledilme’ konusu yavaş yavaş dillendirilmeye başlandı. BBC Washington muhabiri Anthony Zurcher “Bugün Temsilciler Meclisinde Demokratlar çoğunluğu ellerinde tutuyor olsalardı, ‘azil’ tasarısı şimdiden yazılıyor olurdu. Ancak ABD Kongresi’nde hâlâ Cumhuriyetçilerin üstünlüğü söz konusu” dedi.