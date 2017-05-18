Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters haber ajansı, Trump'ın seçim kampanyasını yöneten danışmanların en az 18 Rus yetkili ve Rus yönetimiyle yakın ilişkileri olan isimlerle ilişkileri olduğunu özel haberiyle duyurdu.

NİSAN VE KASIM AYLARI ARASINDA GÖRÜŞTÜLER

Habere göre, Trump'ın danışmanları Rus yetkililerle geçen yıl Nisan ve Kasım ayları arasında telefon ve e-posta aracılığıyla iletişime geçti. Taraflar, ekonomik ilişkiler, Çin ve DEAŞ'ı görüştü.

BÜYÜKELÇİ KİSLYAK'TA VAR

Reuters'a göre, görüşülen isimler arasında Ukraynalı oligark ve siyasetçi Viktor Medvedçuk ile Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak var. Medvedçuk, haber ajansına yazdığı e-postada kimseyle görüşmediğini savundu.

İLETİŞİM 8 KASIM'DAN SONRA İYİCE ARTTI

Reuters haberini, ABD'li yetkililere dayandırıyor. Söz konusu yetkililerin bazıları şu an görevde. Ajansa konuşan yetkililer, istifa etmek zorunda kalan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile büyükelçi Kislyak arasındaki iletişimin 8 Kasım'dan sonra arttığını, ikilinin güvenlik bürokrasisini baypas ederek Trump ile Putin arasında iletişim kanalı açılmasını görüştüklerini söyledi.

Senato ve Temsilciler Meclisi'ne bağlı istihbarat komiteleri, Trump'ın kampanya danışmanları ile Rus yetkililer arasındaki bağa ilişkin belgeleri incelemek için CIA'e ve Ulusal Güvenlik Ajansı'na gitti.

TRUMP, KOVULAN FBI BAŞKANINDAN, MİCHAEL FLYNN HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMANIN KAPATILMASINI İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Başkanı James Comey'nin notlarıyla dün tüm dünyada manşet olmuştu. Trump'ın kovduğu Comey'nin notlarını New York Times gazetesi manşetten vermişti.

Notlarda en dikkat çeken detay, ABD liderinin, istifasını istemek zorunda kaldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında açılan soruşturmanın kapatılmasını istesiydi.

FBI Başkanı Comey'nin söz konusu notları da Şubat ayında alınmış. New York Times'ın haberine göre, Beyaz Saray'daki bir toplantının ardından Comey'e talebini ileten Trump "O iyi biri. Bunu bırakabileceğinizi umuyorum" dedi. Comey ABD Başkanı'nın "Flynn iyi bir adam" sözüne cevaben, "Katılıyorum, iyi bir adam" diyerek cevap vermiş.

TRUMP'IN BAŞKANLIKTAN AZLEDİLMESİ GÜNDEMDE

Aralarında Angus King gibi bağımsız senatörlerin de bulunduğu çevrelerce yavaş yavaş dillendirilmeye başlanan ‘görevden azledilme’ konusu gündemde. Anthony Zurcher “Eğer bugün Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar çoğunluğu ellerinde tutuyor olsalardı, ‘azil’ tasarısı şimdiden yazılıyor olurdu.Ancak ABD Kongresi’nde hâlâ Cumhuriyetçilerin üstünlüğü söz konusu” diyor.

Fakat Trump’ın içine düştüğü durumu “Watergate skandalı kadar büyük” olarak tanımlayan John McCain gibi bazı senatörler şimdiden tereddüt yaşıyor.Elbette eski başkan adaylarından John McCain’in parti çizgisine kıyasla aykırı tutumlar takınabildiği biliniyor.Cumhuriyetçiler bugüne kadar Trump’ın çok fazla vukuatında ses çıkarmadılar. Cumhuriyetçiler, parti kurultayında Trump’a tam destek vermişlerdi. Trump’un Irak’ta hayatını kaybeden askerlerin aileleriyle girdiği tartışmaları göz ardı ettiler, eski güzellik kraliçelerinden Alicia Machado hakkındaki sözlerini ve kadınlar konusunda yaptığı gafları sineye çektiler. Öte yandan Anthony Zurcher, Cumhuriyetçiler için denizin artık bitmiş olabileceğini söylüyor.

İDDİALARA İLİŞKİN ABD'DEN BUGÜN KRİTİK BİR ATAMA GELMİŞTİ

ABD Adalet Bakanlığının, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarıyla ilgili soruşturmanın başına eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Robert S. Mueller'i atadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, Mueller'in Rusya'nın ABD seçimlerini etkilediği iddiaları ve bununla ilişkili konular hakkındaki soruşturmayı yürütmek üzere özel yetkili savcı olarak atandığını duyurdu.