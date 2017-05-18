Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AP'nin Strazburg'daki oturumunda kabul edilen kararda, Suriye'deki savaşı ancak Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen farklı Suriyeli grupların yer aldığı siyasi sürecin sona erdirebileceği belirtildi.

AB'nin süreçte daha aktif bir rol alması istenen kararda, Birliğin Suriye stratejisi desteklenerek, çözümün sadece birleşik ve bağımsız Suriye temelinde olması gerektiği vurgulandı.

Kararda, Suriye'de 400 bin insanın hayatına mal olan ve 13,5 milyon insanın gıda, su ve barınmadan yoksun kalmasına yol açan savaşın yeni bir anayasa temeline dayalı serbest ve adil seçimlerle bitirilebileceği ifade edildi. Suriye'nin tümünde insani yardımın engellenmemesi gibi bazı güven artırıcı önlemlerin de alınması gerektiği belirtildi.

Özellikle Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejimi güçleri olmak üzere tarafların ülkedeki katliamları, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin kınandığı kararda, Suriye savaş suçları mahkemesi kurulması talep edildi.