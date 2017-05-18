Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çangçou Ribao gazetesindeki habere göre, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletine bağlı Çangcou kentinde bir çocuk, babasından para alabilmek için bilgisayarlardaki dosyaları kilitleyip açmak için fidye isteyen WannaCry virüsü taktiğini denedi.

Evine geldiğinde elektrik ve internet bağlantılarının kesildiğini fark eden baba, elektrik sayacının üzerine iliştirilmiş, “Sayacınız, bir virüsün saldırısına uğradı ve elektriğiniz kesildi. Yardımım olmadan elektriğiniz geri gelmeyecek.” yazılı bir not buldu.

Yetkililerden yardım isteyen baba, görevlilerin elektrik şalteri üzerinde karekodu taraması ve çocuğunun mobil ödeme hesabına ulaşması sonucu durumu anladı.

Son zamanlarda 150 ülkede yüz binlerce bilgisayarı etkileyen WannaCry virüsü, bilgisayardaki verileri kilitliyor ve kullanıcıdan belgeleri yeniden kullanılabilmesi için her defasında 300 dolar fidye istiyor. Virüs, genellikle e-posta, kaynağı belirsiz programlar, forum siteleri, korsan oyunlar aracılığıyla bilgisayarlara bulaştırılıyor.

Çin’de özellikle üniversiteleri hedef alan virüs, 4 bin 300 eğitim kurumuna ait bilgisayarları etkiledi.