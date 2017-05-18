Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı (KTMM), Ukrayna Milletvekili Refat Çubarov, parlamento genel kurulunda, Kırım Tatar sürgününün 73. yılı nedeniyle yaptığı konuşmada, Kırım Tatar halkının bugün de Rus işgalciler tarafından yarımadadan zorla çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.

Kırım'ın yerli halktan temizlenip Rusların tamamen yarımadaya yerleştirilmek istendiğine dikkati çeken Çubarov, "Putin, 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatar halkını tarihi vatanından toplu sürgüne maruz bırakan Stalin'in gerçek takipçisi olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yarımadada Kırım Tatarlarının evlerine yönelik baskınlar ve aramalar yapıldığını anlatan Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclisinin faaliyetlerinin yasaklandığını, üyelerinin de aşırıcı örgüte mensup kimseler olarak gösterildiğini belirtti.

Çubarov, Kırım'ın Rus işgalinden kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi hususunda anayasa komisyonunun çalışmalarının sürdüğünü aktaran Çubarov, gelecek aylarda bu çalışmaların tamamlanacağını bildirdi.