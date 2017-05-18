Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş eden Yahudi yerleşimcinin bir Filistinliyi öldürdüğü, bir foto muhabirini yaraladığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi düzenleyen göstericilere ateş açan bir Yahudi yerleşimci, 23 yaşındaki Mu'tez Hilal Beni Şemse isimli bir Filistinliyi öldürdü. Associated Press'te foto muhabiri olarak çalışan Mecdi Muhammed İştiyyeh’i ise yaraladı.

Yahudi yerleşimci olay yerinden uzaklaşırken, İsrail makamları tarafından olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Filistinli aktivistler, açlık grevindeki Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla Nablus'ta gösteri düzenleme çağrısı yapmıştı.