Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın işgali altındaki Kırım'ın siyasi ve diplomatik yollardan geri alınması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Devlet Başkanı Poroşenko, Kırım Tatar sürgününün 73. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı görüntülü mesajda, Kırım topraklarının düşmanın kontrolü altında dev bir askeri üsse dönüştüğünü belirtti.

Ukrayna devletinin bu duruma karşı barışı, özgürlüğü ve demokrasiyi koruyan pozisyonunu sürdüreceğine dikkati çeken Poroşenko, "Biz işgal altındaki Kırım'ın siyasi ve diplomatik yollardan geri alınmasında kararlıyız. Kırım, Ukrayna'nın kayıtsız şartsız parçasıydı ve öyle olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını dünyada önde gelen demokratik ülkelerin kabul etmediğini hatırlatan Poroşenko, Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekleyen bu tavra büyük değer verdiklerini vurguladı.

Kırım'ın geri verilmesi için uluslararası baskı yoluyla işgalcilere yaptırım ve yargı süreci uygulayan ortaklarına teşekkür eden Poroşenko, Ukrayna vatandaşlarının Avrupa Birliğine (AB) vizesiz seyahat etmesine olanak sağlayan kararın da Kırım'ın işgalden kurtarılması hususunda yeni imkanlar doğurduğunu söyledi.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman da yaptığı açıklamada, Kırım Tatar halkının 1944'te Stalin rejimi tarafından sürgün edilmesinde acı olaylar yaşandığını dile getirdi.

"Hiçbir zaman Kırım Tatar kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız"

Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak kabul ettiklerini anımsatan Groysman, bu acıların Ukraynalıların ulusal hafızasında yer ettiğini belirtti. Groysman, nesiller boyu toplumsal hafızada kalacak bu sonsuz acının, başta olmak üzere sosyal ve ekonomik gelişmeleri bile etkileyeceğini ifade etti.

Kırım Tatarlarının bugün yeni bir felaket ile karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Groysman, işgal altındaki yarımadada baskı ve zulmün yaşandığını, hatta sürgün kurbanlarının anılmasına bile izin verilmediğini söyledi.

Groysman ayrıca şunları kaydetti:

"21. yüzyılın başında bütün halk, her şeyden önce milliyetinden, dininden ve inancından dolayı yeniden sert baskılara maruz bırakılıyor. Kırım Tatarları tekrar ölümcül tehditle karşı karşıya. Bütün bu tehditler bizim ortak felaketimiz ve sadece bizim Kırım Tatar yurttaşlarımıza değil, bütün Ukrayna'ya ve çağdaş insanlığa karşıdır. Hiçbir zaman Kırım Tatar kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız ve onlarla yan yana beraber yaşam, onur ve halkımızın özgürlüğü için mücadele edeceğiz. Birlikte kesinlikle zafere ulaşacağız."