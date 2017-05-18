Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesi bir açıklama yaparak ünlü medya patronunun ölümünü doğruladı ancak ölüm nedeni konusunda ayrıntı vermedi.

Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox News, Demokratlar ve liberaller tarafından taraflı yayıncılık yapmakla suçlansa da özellikle son yıllarda reytinglerde rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşmiş durumda.

Fox News, cinsel tacizle suçlanan televizyon programcısı Bill O'Reilly’i geçen ay işten çıkarmıştı. Fox News ve çatı şirketi Twenty-First Century Fox'un, beş kadın çalışanın 2002 yılından bu yana O'Reilly hakkındaki cinsel taciz şikayetlerini yasal anlaşma yoluyla çözdüğü belirtilmişti.

Skandal sonrası Fox’un hisseleri yüzde 14 değer kaybetti.