Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölge parlamentosunda İslami usullere göre hayvan kesiminin yasaklanmasına karşı ülkede yaşayan Müslüman ve Musevi toplumlar birlikte hareket etme kararı aldı.

Belçika'nın Valonya Parlamentosu'nda dini kesim yasağı kararı alınmasının ardından AA muhabirine konuşan Müslüman ve Musevi toplum yetkilileri, insan hakları ve dini özgürlüklerini kısıtlayan karar karşısında birlikte hareket edeceklerini açıkladı.

"Anayasa Mahkemesine başvuracağız"

Belçika Müslümanlar Temsilciliği Derneği Başkanı Salah Echallaoui, Valonya Parlamentosu'nda alınan kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "Valonya Parlamentosu'ndan bu kararı almadan önce bizimle irtibata geçip bizi dinlemesini birçok kez talep ettik. Parlamento başkanına tasarıyı oylamaya sunmadan önce bizimle bu konuyu istişare etmeleri için mektup yolladım." dedi.

Müslüman ve Musevi toplumlar olarak hem hayvan haklarını gözetecek hem de iki tarafı memnun edecek şekilde bir çözüm bulunması için diyaloğa açık olduklarını ifade eden Echallaoui, "Karşılıklı iletişim kurarak çözüm bulmak mümkün. Ancak parlamento çok hızlı hareket etti ve bizlere fikrimizi beyan etme hakkı tanımadı." diye konuştu.

Echallaoui, Belçika'daki Musevi toplumuyla hareket ederek ülkedeki kanunlar uyarınca bu sorunu çözmeye çalışacaklarına dikkati çekerek, "İlk adımımız Belçika Anayasa Mahkemesine başvurmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu iki toplum için de trajedi"

Belçika Hahambaşı Albert Guigui de "Valonya Parlamentosu'nun kararı biz ve Müslüman toplum için bir trajedi. Bu karar demokratik bir ülke olan Belçika'da insan haklarını ve özgürce dinimizi yaşama hakkımızı ihlal ediyor." dedi.

Valonya Parlamentosu yetkililerine karara neden karşı olduklarını açıklamaya çalıştıklarını belirten Guigui, "Bu alınan kararın büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Neden avcılık yasaklanmıyor?"

Guigui, "Hayvan hakları bizim için de önemli bir konu. Ancak dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Avcılık da hayvan haklarını ihlal eden bir faaliyet. Avcılar hayvanları vuruyor, köpekler yaralı hayvanı gidip alıyor ve ağzında taşıyarak sahibine getiriyor. Hayvan bu durumda da acı çekiyor. Neden avcılık yasaklanmıyor? Neden bu konuda hiçbir şey yapılmıyor? " ifadelerini kullandı.