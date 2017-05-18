Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keizer, yayımladığı basın bildirisinde, "Genel başkanlık görevimden istifa ediyorum, çünkü partinin başında konsantre olmuş, yapılması gereken işlerle meşgul olan birisi olması lazım. Benim daha çok hakkımdaki asılsız usulsüzlük iddialarına karşı vereceğim mücadeleye konsantre olmam lazım." ifadesini kullandı.

İstifasından önce başka aday olmadığından hafta sonu Arnhem kentinde yapılacak VVD kongresinde tekrar genel başkan seçilmesi beklenen Keizer, bu koşullar altında kongreye katılmasının ve tekrar başkan seçilmesinin hoş olmayacağını açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Keizer'in istifa kararına saygı duyduğunu ve bunun, partinin çıkarları için alınan cesur bir karar olduğunu söyledi.

Geçen ay Follow The Money (FTM) ve PowNed muhabirleri, Keizer'in bir cenaze şirketini şaibeli biçimde satın aldığını iddia eden haber yapmış, Hollanda medyasında Keizer'ın, aynı zamanda yöneticisi olduğundan 31 milyon avro değere sahip şirketi 12,5 milyon avroya üzerine aldığı ileri sürülmüştü.

Keizer, iddialarla ilgili Lahey'de düzenlendiği basın toplantısına haberleri yapan iki medya kuruluşunun muhabirlerini almaması üzerine eleştirilmişti.

Hollanda'da martta yapılan seçimlerde VVD, başbakan adayı olarak belirlediği Mark Rutte ile seçime girmiş ve 150 sandalyeli parlamentoda 33 milletvekili kazanarak birinci olmuştu.