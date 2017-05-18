Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA'nın Washington DC polisinden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde izinsiz eylem yapan ve polis tarafından gözaltına alınan PKK/PYD yanlısı Jalal Kheirabadi, dün ilk kez mahkemeye çıkarıldı.

Türk Büyükelçiliğine yaklaşamayacak

Duruşmaya katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir gözlemci, AA muhabirine "ABD polisini darp etmekle" suçlanan PKK/PYD yanlısının 4 Haziran'da görülecek ilk duruşmaya kadar "elektronik takip cihazı" şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Sanığın, Türk Büyükelçiliği binasına yaklaşması da yasaklandı.

Duruşmaya AKIN yetkilileri de katıldı

Aynı gözlemcinin verdiği bilgiye göre, duruşmaya ABD'de terör örgütü PKK’yı destekleyen Amerikan Kürt Enformasyon Ağı (American Kurdish Information Network - AKIN) temsilcileri de katıldı ve Kheirabadi'ye destek verdi.

Türk vatandaşını yaralayan kişi aranıyor

Gözlemci, salı günkü olaylarda Türk vatandaşı Alp Kenan Dereci'yi başından yaralayan Kasım Kurd adlı PKK/PYD yanlısının ise hem federal güvenlik güçleri hem de DC polisi tarafından arandığını kaydetti.

Dereci'nin yaralanmasına tanıklık eden Türkler tarafından polise şikayet edilmesi üzerine hızla olay yerinden kaçan Kurd'un yakalanması için güvenlik birimlerinin harekete geçtiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan ve başına çok sayıda dikiş atılan Dereci'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.