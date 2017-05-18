Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis yetkilisi Win Naing, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan kaçakçıları tarafından Yangon'a getirilen Arakanlı Müslümanların Aung Mingalar Otobanı'ndaki otobüs durağında yakalandığını belirtti.

Arakanlı Müslümanların durakta kendilerini önce Myanmar-Tayland sınırından geçirecek daha sonra da Malezya'ya götürecek insan kaçakçılarını beklediğini aktaran Win Naing, gözaltına alınan bu 11 Arakanlı Müslümanın "yasa dışı giriş yapma" suçundan ceza alacağını ifade etti.

Win Naing, gözaltındakilerin insan kaçakçılarının bulunması için kendileriyle iş birliği yaptığını da kaydetti.

Tayland'ın güneyindeki Songkhla eyaletinde 2015'te insan tacirleri tarafından kurulan gizli kamplarda 32 Arakanlı Müslümanın cesedinin bulunmasıyla Güneydoğu Asya'daki göçmenlerin dramı dünya gündemine taşınmıştı. Arakanlı Müslümanlar ve Bangladeşlilerden oluşan göçmenlerin, insan kaçakçıları tarafından açık denizde teknelerde ölüme terk edildiği belirlenmişti.

Arakanlı Müslümanların durumu

Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında yaşanan çatışmalar, Rohingyaların dramını gözler önüne sermişti. Olaylarda çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor. BM tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.